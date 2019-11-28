東方日報A1：公僕作反撐暴　政府駕馭唔到

修訂《逃犯條例》風波持續近半年仍未停止，爭議不絕，期間曾有公務員團體發起大型示威集會，近期更有公務員在網上發表詆毀一國兩制言論，甚至因涉嫌參與非法集結被捕，亦有教師在網上發表仇警言論。公務員事務局由今年六月至今，收到四十三名公務員涉非法集結或詆毀一國兩制的投訴，而教育局亦接獲四宗涉及官立學校教師疑在社交平台發表仇警言論的投訴。有學者直斥涉事公務員「言行不一」兼「吃裏扒外」，促請政府正視問題並嚴正處理，包括口頭警告、停職及革職，必要時可實行宣誓效忠，以確保公務員與政府「上下一條心」。

公務員事務局局長羅智光昨日（27日）書面回覆立法會議員周浩鼎的提問，指局方收到指稱有公務員參與非法集結或暴力活動，或公開發表詆毀一國兩制言論的投訴中，共涉及四十三名公務員，並以既定機制將該些投訴轉交其所屬的部門跟進。

羅提到，公務員被調查出有嚴重不當行為或干犯刑事罪行、或當局已經或將會對其開展紀律或司法程序時，基於公眾利益，會將有關公務員停職。

羅又指，若公務員被裁定干犯刑事罪行時，需要接受法律制裁外，政府也必定會採取適當跟進行動，包括口頭警告、書面警告、譴責、降級甚至革職等，強調政府對公務員違法是零容忍，絕對不會姑息，但目前被着令停職的公務員只是極少數，絕大部分公務員都是盡忠職守，堅守法治。

另外，由六月至今，教育局共接獲四宗個案涉及官立學校教師，疑在社交平台發表仇警言論的投訴，當中一宗已證實不成立，三宗仍在調查中，目前沒有相關人員被着令停職，但為保障學生利益，在調查進行期間，其中兩名公務員教師已被暫時調離官立學校，在局內暫時擔任其他工作崗位。

對於有前線醫護在近月反修例示威衝突中被捕，醫院管理局向全體員工發送通知，指若有同事違法被捕，醫管局將會根據人力資源守則，嚴肅跟進。作為政府以外最大的公營機構，醫管局有責任努力幫助香港盡快恢復秩序，抵制暴力，杜絕蜚言，並會與各位同事團結協力，共渡難關，為病人最大的福祉努力。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指出，現時公務員最大問題是「言行不一」兼「吃裏扒外」，享受政府高薪厚職的同時又反政府，直斥行為不道德，不認同政府的做法但又不辭職，反而「喺後面做啲小動作」，而政府亦不正視有關問題，變相縱容他們胡作非為。陳提及早前有公務員遮蓋職員證的個人資料和相片後，竟在網上發表聯署反政府，認為有關行為絕對不可取。

陳又促請政府嚴正處理因涉嫌參與違法行為被捕及被檢控的公務員，應立即停職；若定罪必須革職處分。至於被投訴的公務員，亦應給予口頭警告，以加強阻嚇作用。陳續指，公務員宣誓效忠亦是方法之一，因立法會議員就職時都必須依法宣誓，如果有違誓言就要被DQ（取消資格），故必要時應要求公務員宣誓擁護《基本法》及效忠香港特區，以確保公務員與政府「上下一條心」。

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