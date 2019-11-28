Dr.東：糖胖症死亡風險高　慎防大肚腩邪惡肥

本港肥胖人口愈來愈多，衞生防護中心最新一期《非傳染病直擊》指出，肥胖者若同時患上糖尿病，兩者合併的危害是可令患者死亡風險增加6倍。這種肥胖與糖尿病並存、俗稱「糖胖症」的疾病，會令糖尿病情更難控制及治療，亦更易引發胰島素抗阻。即使市民體重正常，亦要留意有否「大肚腩」問題，因為腹部脂肪最邪惡，同樣會加劇人體的胰島素阻抗及增加患上糖尿病的風險。

新一期《非傳染病直擊》指出，本港15至84歲的人口中，肥胖率高達57%，男性佔較多。衞生署曾於2014至2015年度人口健康調查發現，有8.4%的非住院人士被診斷出有糖尿病；有30%人屬肥胖。而患有糖胖症的人口則有4.7%。當肥胖與糖尿病並存，死亡風險將大大提高。

衞生防護中心解釋，糖尿病與肥胖息息相關，在西方發達國家，每5名糖尿病患者至少有4人就屬超重或肥胖；兒童人口中，肥胖佔新增二型糖尿病個案的45%。肥胖會誘發糖尿病，因為脂肪細胞及組織會引發胰島素抗阻，加劇患病風險。而且，愈肥的人風險愈高，與正常體重人士即體重指標(BMI)少於25的人士比較，BMI大於30的人患糖尿病風險高7至13倍。

肥胖對患上糖尿病的風險不僅取決於肥胖程度，還取決於脂肪累積位置。腹部脂肪較多、即中央肥胖的人，出現胰島素抗阻風險亦較高。與沒有中央肥胖人士相比，有中央肥胖的人患上糖尿病風險高5至11倍。要避免患上糖胖症，除了改善生活飲食模式，亦要管理體重，亞洲成年人的BMI應介乎18.5至22.9之間，男性腰圍應少於35.5吋，女性少於31.5吋。

戒煙及戒酒必不可少，衞生防護中心表示，吸煙會導致胰島素抗阻，酒精則影響碳水化合物的代謝及令血糖水平上升。此外，應經常進行體能運動，改善胰島素的敏感性及促進肌肉吸收葡萄糖，從而有助調節血糖水平。