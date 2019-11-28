網民熱話：外傭愛「刮牆」？　怪行嚇怕僱主補錢即炒

人有自己特殊的習慣和愛好，原本無可厚非，但如果家中外傭有另類的怪癖，卻有可能讓僱主擔驚受怕。日前有僱主上網發文，稱聘請的外傭竟經常在家裏以手「刮牆」，導致牆身花斑斑外，其行徑更嚇得僱主急忙補錢「炒人」。

僱主Kayin Chui於Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」指，聘請了外傭姐姐回家專湊BB，之後才發現姐姐行為怪異：「有日屋企人睇cam，發現姐姐好奇怪成日伸身（手）摸牆，返屋企望下幅牆有咩好整，先發現原來佢一直喺度刮牆」。從圖中可見，外傭坐在地上，一手抱着膝蓋，一手伸近牆邊，另一張圖是拍攝牆身，部分位置微微凹陷。

貼文指，僱主與姐姐對質不果，於是向中介反映，但對方竟稱，「了解下佢係咪本身有呢個癖好」，又指「事到如今有晒cam，咁扣佢300蚊」。事主拒絕外更狠批中介，「點解佢會講得出口」，最終辭退外傭。

網民看過貼文後均稱外傭行徑「好恐怖」；有人擔心BB安全「千祈唔好畀佢同BB獨處」；亦有人則質疑外傭動機：「可能特登喺鏡頭下扮嘢博炒」；亦有留言分享類似經歷：「我以前個姐姐都係咁，我諗瞓覺之前嗰陣畤整，因為喺床側邉」。

網民有話說：

Law Carlo：最驚牆灰加奶給小朋友食

Kitty Olivia 佢會唔會有焦慮？

Kayan Yeung：好恐怖下喎，仲要專湊BB

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