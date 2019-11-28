修例風波：安全小組今進理大校園　稱處理危險品搜罪證

反修例示威者留守理大校園近達兩周，警方安全小組今晨(28日)約8時進入理工大學校園，消防亦在校園四處搜查危險品。

警務處助理處長（行動）周一鳴解釋，安全小組由警方爆炸品處理課、傳媒聯絡隊及談判小隊，聯同消防、救護、社會福利署人員及臨床心理學家組成，指早前接獲校方通知校園內懷疑藏有危險品及攻擊性武器，小組因而進入校園處理。周強調，今日行動主要目的為處理校園內的爆炸品、腐蝕性液體等危險品，以及在校園內被破壞的地方進行搜證，並指警方在處理理大事件中奉行和平及靈活彈性原則。

周稱，若於今日行動中遇到理大留守者，將安排社署人員、警方談判小隊及臨床心理學家與留守者溝通，期望以留守者健康着想，可以成功勸服他們。於確保校園安全，再無危險品下盡快將校園交還校方。

另外，消防處副消防總長（牌照及審批）黃鎮業指，消防處在行動中派出危險品課及危害物質專隊人員，人員如在校園內發現危險品，將立即處理以減低風險，並將會為校方提供適切協助。又指稍後將會巡視校內的化學品倉庫，以檢視倉庫的消防安全。