修例風波：議員促解釋何謂效忠　市民轟公務員非賣命不合理

對於近期有公務員在網上發表詆毀一國兩制言論，甚至因涉嫌參與非法集結被捕，政府表明會着手研究是否要求所有公務員宣誓效忠《基本法》及香港特區。立法會議員田北辰今早(28日)在電台節目表示，當局有責任澄清公務員守則及解釋何謂效忠，「係咪要24小時效忠」，並質疑政府將如何處理公務員在網絡世界或香港以外地方發表針對特首及政府的個人意見。

公務員守則列明，公務員須恪守政治中立的基本信念，不論本身的政治信念為何，公務員必須對在任的行政長官及政府完全忠誠。勞工界議員何啟明認為，市民對公務員的期望是冀他們盡忠及中立執行政府政策，但在此示威風波期間，有公務員公開展現其立場，甚至在工作期間沒有全面執行政府政策。他認為，宣誓可令公務員了解自己的權利及責任，而公務員宣誓效忠《基本法》及香港特區是最基本的做法，否則難以說服公眾。

有聽眾在電台節目上炮轟做法不合理。市民張先生認為，政府要求公務員效忠，「我賣命咩，24小時跟政府」，認為若果政府是被人民唾棄及施行暴政，公務員仍效忠是愚忠，更是違背個人道德觀。另一市民徐先生亦指，政府非由人民一人一票選出，難以要求公務員向政府效忠。市民邱先生則認為，公務員表達意見或和平參與集會不是問題，但不應呼籲他人參與違法行為或公開教授如何製造汽油彈等。