男女廁比例不符指引　廁協促引入女性專用尿兜

審計署最新一份報告書點出香港公廁3大問題，包括廁所舊、設施殘、管理差，大部分公廁多年來沒有翻新，翻新工程「嘆慢板」，男女廁比例不符指引等。香港廁所協會副主席熊志權今早(28日)在電台節目上表示，翻新公廁有不同限制，如審批時間長，部門沒有長期監督等，建議政府參考外國，於女廁增設女性專用尿兜，解決女廁廁格不足問題。

審計報告指，食物環境衞生署管理的798間公廁中，有421間的男女廁格比例不足1比2，不符該衞生署的《公廁手冊》指引。熊認為，部分舊式公廁設計上有限制，難以隨意增加廁格，令女廁數量嚴重不足。他建議，港府應參考荷蘭、英國等做法，引入「女性尿兜」。他舉例指，英國在舉辦公眾活動，因需要大量廁所，當地會提供「女性尿兜」，形容「唔係新鮮事，有咗(女性尿兜)好耐」。

熊又解釋，翻新公廁涉及增建設施、改善排污等系統，需要大量時間審批及改建，又指翻新公廁需諮詢公眾，區內市民或反對改建公廁，因認為公廁會傳出臭味，亦要顧及市民對風水的關注等。他認為，政府應先進行諮詢，再設專責部門跟進及監督翻新工程。