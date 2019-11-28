修例風波：特朗普簽港人權法案　華外交部批嚴重干涉內政

針對美國總統特朗普簽署《香港人權與民主法案》，中國外交部周四（28日）發聲明指，美國將所謂法案簽署成法，嚴重干預香港事務，嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，是赤裸裸的霸權行徑。

聲明提到，香港回歸祖國以來，「一國兩制」取得舉世公認的成功，香港居民依法享有前所未有的民主權利。美方罔顧事實、顛倒黑白，公然為瘋狂打砸燒、殘害無辜市民、踐踏法治、危害社會秩序的暴力犯罪分子撑腰打氣，性質極其惡劣，用心十分險惡，其根本目的是破壞香港繁榮穩定，破壞「一國兩制」及中華民族實現偉大復興的歷史進程。

聲明另提到，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，任何外國政府和勢力都無權干預，只會讓包括香港同胞在內的中國人民進一步認清美國的險惡用心和霸權本質，更加眾志成城。中國政府反對任何外部勢力干預香港事務的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，奉勸美方不要一意孤行，否則必將予以堅決反制，後果必須由美方承擔。