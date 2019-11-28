新聞剖析：港人權法案反映共和黨人願挑戰特朗普

美國參眾兩院先後通過《香港人權與民主法案》，美國總統特朗普收到法案後，未有即時簽署或表態，延後近一周至周三（27日）才簽署。美媒周二（26日）分析指，有關情況反映共和黨議員即使未知特朗普是否同意，也有能力推動通過法案，而他們亦願意在外交政策問題上挑戰特朗普。

《赫芬頓郵報》報道指，對於特朗普上周對簽署法案的取態模棱兩可，多名共和黨高層表示，即使總統否決法案，他們也願意推翻有關決定。共和黨參議員巴拉索稱，絕大多數人支持總統簽署成法，可以想像有人會抗衡總統否決法案的命令。

報道另提及，共和黨人已多次表明，願意在外交政策問題而非國內問題上挑戰特朗普。這次香港風波中反映，當他們為自己真正相信的某些東西而戰時，可抗衡特朗普。然而，民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）就美國槍管問題提出質疑：「為甚麼共和黨人願意為香港人挺身而出，而非美國孩子？」

《紐約時報》報道，由於法案已獲參眾兩院通過，上周仍不願承諾簽署的特朗普別無選擇。分析指，法案即使不獲特朗普簽署，也會於12月3日自動生效；若特朗普以總統職權否決，國會也絕對會推翻其否決權，迫使一些最堅定的貿易擁護者，都提醒特朗普別去阻擋法案。