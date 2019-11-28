修例風波：聖誕團人價均跌　日韓溫泉滑雪團最受追捧

聖誕節假期將至，不少港人會趁機外出旅遊，惟旅遊業議會指受中美貿易戰和修例風波影響，加上今年聖誕和農曆新年只相距一個月，業界普遍看淡聖誕市道。整體團費較去年同期下跌約5%，報團人數亦下跌約15%，而最受歡迎的地區，短線團仍然是日本、南韓，長線團則是澳洲、北歐。

自去年底通車以來一直大收旺場的高鐵團及港珠澳大橋團，近期市況逆轉，高鐵團旅客人數較去年同期下跌約20%，團費則下調5%，由香港出發的高鐵團約佔全部高鐵團70%，熱門線路包括廣東省、桂林、張家界，團費由800至8000港元。至於前往廣東省的巴士團人數，亦較去年同期下降約20%，團費下跌約10%，巴士團之中約有40%會使用港珠澳大橋，最經濟的2天團只需609港元。

綜觀今年聖誕假期旺季時段的旅行團，日韓溫泉及滑雪團續受追捧，一個由旅行社負責人親自帶團的北海道品味5天團，團費66,888港元，全程乘坐商務客位，入住當地頂級溫泉酒店，享用全蟹宴、牛宴、海鮮料理等美食。較實惠的選擇則有團費9999港元的北海道5天團。

喜愛滑雪的旅客，可考慮12月21日出發的首爾、昆池岩度假村滑雪5天團，團費16,998港元，兩晚入住皇室成員、國家元首等名人均會下榻的著名飯店。如果旅客只打算前往首爾，較實惠的選擇有12月24日出發的首爾5天團，團費2999港元。

2019年聖誕節旅行團費：

旅遊目的地 / 團費(港元)

東京或大阪 / 8999-22,998

北海道 / 9999-66,888

九州 / 8188-12,199

南韓 / 2999-16,998

曼谷 / 3299-8,389

新加坡 / 5289-7,289

東歐 / 6988-57,998

北歐/ 24988-93,998

西歐 / 9988-60,998

澳洲 / 12,998-31,998