4地警方瓦解跨境「網上情緣」騙案集團　39人被捕

有鑑於「網上情緣」騙案於過去幾年持續上升，網絡安全及科技罪案調查科人員根據線報及深入調查後，於11月19至21日期間聯同澳門、新加坡及馬來西亞執法機構展開一項代號「烈焰」（SOARBLAZE）的打擊跨境「網上情緣」聯合行動，分別在4地共拘捕9名男子及30名女子，年齡介乎26至71歲。警方相信是次行動已瓦解一個跨境「網上情緣」犯罪集團。

行動中，調查人員在馬來西亞共拘捕2名外籍男子及1名外籍女子，年齡介乎33至49歲，相信為該跨境騙案集團的骨幹成員。另外，警員在香港拘捕1名男子及12名女子，年齡介乎27至71歲；在澳門拘捕1名男子及3名女子，年齡介乎26至35歲；在新加坡拘捕4名女子，年齡介乎28至67歲及在馬來西亞拘捕5名外籍男子及10名外籍女子，年齡介乎35至67歲。他們涉嫌向該集團提供其銀行戶口以從事收取騙款及進行俗稱洗黑錢（「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」）等罪行。

調查人員相信該跨境騙案集團分別涉及58宗、10宗、41宗及30宗在香港、澳門、馬來西亞及新加坡的「網上情緣」騙案，總損失金額約3,400萬港元。警方提醒市民，任何人如果觸犯「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年。另外，借出銀行戶口供他人使用，亦有可能干犯俗稱洗黑錢的罪行，最高刑罰可被判罰款港幣500萬元及監禁14年。市民如懷疑受騙，應立刻報警求助或致電香港警察「防騙易」二十四小時熱線18222尋求協助。