港大劍橋聯手打造4學位科學人才　DSE獲5科5*精英有機入讀

把港大理學士課程列作首3志願的申請人，明年可申報其參加兩校本科招生計劃的興趣。

為培育更多科學人才，香港大學理學院和劍橋大學明年首推自然科學科招生計劃，讓下年入讀港大理學士、經「本科生科研培育計劃」和劍橋共同選拔的精英學生，於4至5年內取得兩所頂尖大學共4個自然科學範疇相關學位，包括港大理學士、劍橋大學文學士、理科碩士及文學碩士。報讀學生至少要在中學文憑試中考取最佳5科成績達35分，即5科5*或以上。

此課程能讓學生入讀兩所著名大學，專修領域包括生物化學、地球系統科學、生態學及生物多樣性、地質學、物理學、植物科學等，藉以培育新一代科學專才，以開發創新解決方案應對全球挑戰。學生將獲安排參加暑期及海外研究實習、國際科學會議，並有研究導師指導。獲劍橋取錄的學生於該校就讀時須繳付劍橋學費，而在港大期間則繳付港大學費。

港大理學院將於明年1月邀請在「大學聯招」把理學士課程列作首3志願的申請人，申報其參加兩校本科招生計劃的興趣，初步選出的申請人會被安排於同年5月進行面試。申請人須修讀數學延伸部分單元一或二，並於英文科取得5級或以上的成績。

劍橋學者將於學生入讀港大後首個學期，以入學試和面試的方式進一步考核申請人。申請人須具備批判性思維、廣泛而紮實的科學知識和良好的演說技巧。由於劍橋選拔的競爭頗大，每年入選計劃的目標學生人數，約佔整體「本科生科研培育計劃」學生的60%。