Q＆A：特朗普簽署港人權法案　對香港有何影響？

美國總統特朗普周三（27日）簽署《香港人權與民主法案》及《禁止向香港警察商業出口涵蓋軍用品法案》，引起外間極大回響。《華盛頓郵報》周四（28日）分析指，美國政府不太可能動用法案權力，因為撤銷香港特殊待遇亦會對美方造成影響。

1. 簽署該法案有甚麼影響？

《香港人權與民主法案》之餘，特朗普亦簽署《禁止向香港警察商業出口涵蓋軍用品法案》，禁止美國向香港警察發放出口催淚氣體及橡膠子彈等軍用品的許可證。美國政府近期不太可能動用法案權力。

2. 香港特殊地位會否被撤銷？

美國國會和特朗普均未提出有關議題。《香港人權與民主法案》要求國務卿每年向國會提交香港自治情況的年度報告，以判斷香港是否符合特殊地位的要求；另會要求總統向國會提交名單，制裁嚴重侵犯人權的任何在港人士。

3. 香港失去特殊地位意味甚麼？

香港與美國之間的380億美元（約2964億港元）貿易或會受影響。有投資公司首席經濟學家表示，長期而言，人們或重新考慮是否在香港融資和做生意。倫敦大學亞非學院中國研究院院長曾銳生表示，香港一旦失去特殊地位，將開始衰亡。

4. 香港失去特殊地位對美方有何影響？

香港是中國唯一的半民主司法管轄區，為美國公司提供相對安全的途徑打入內地市場，而港元也與美元掛鈎，與美國金融體系連在一起。美國國會研究服務部（CRS）數據顯示，美國去年對港貿易順差為311億美元（約2426億港元），另有分別290及434家美國公司在港設立地區總部及地區辦事處，這些亦將受影響。

5. 有何更廣泛影響？

由於中美貿易戰、香港示威浪潮及《香港人權與民主法案》，為中美關係帶來更多不確定性。該法案除對香港貿易狀況展開年度審查外，亦要求總統凍結嚴重侵犯人權的港人在美資產等。有關制裁或較暫停香港貿易地位來得更快，或讓事態變得更加複雜。

6. 美國通過法案是否香港示威者所尋求？

香港示威並無大台，也沒有正式向國際求援。惟部分民主派活躍人士已在華盛頓表態支持《香港人權與民主法案》，希望藉此向北京施壓。與此同時，有示威者在香港街頭揮舞美國國旗、高唱美國國歌，並呼籲特朗普「解放香港」，表明希望得到美國支持。