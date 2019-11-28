同性伴侶覆核房策後再挑戰遺產繼承　入稟促裁違憲

一名男同性戀者上月向高院申請司法覆核，要求房委會更改政策，將其丈夫視為家庭成員，准其丈夫入住其居屋單位。他昨日(27日)再就其婚姻權益，入稟另一宗司法覆核申請。今次他指根據香港的遺產繼承法，因其丈夫的配偶地位不被承認，因此除非他預立遺囑，否則其丈夫並無權繼承他的遺產，認為有關規定屬性取向歧視和不合理限制其產權，要求裁定違憲。

案件申請人吳翰林(譯音)在其司法覆核申請書表示，他在諮詢法律意見後，關注到《無遺囑者遺產條例》規定，無遺囑者死後，死者配偶應優先享有遺產的繼承權。但因他與丈夫的婚姻關係不被承認，在他死去後其丈夫便無法繼承遺產，他為此於今年6月透過律師去信律政司要求澄清，在考慮遺產繼承問題時，政府是否承認在外國締結的同性婚姻關係，及詢問政府會否為平等對待同性戀者與異性戀者，而作出緊急補救措施。不過律政司在8月回覆時拒絕就他的疑問提供答案，僅表示有關問題會依照法律處理。

申請人表示，現行法律規定了無遺囑者的遺產繼承權的優先次序，最優先的是死者配偶，然後依次輪到子女、父母、其他親戚，最後歸入政府；而政府有酌情權向死者的受養人提供供養。但現行政府政策，就不把在外地訂立的同性婚姻，視作條例上的「有效婚姻」。換言之申請人的丈夫並無繼承權，只可在無其他親人繼承遺產時，仰賴政府可能酌情向他提供協助。

申請人表示，現行政策對同性婚姻關係作出不及異性婚姻的對待，是違反《人權法》和《基本法》保障人人平等的原則，屬歧視不同性傾向人士，而且政策亦對他與他丈夫的個人家庭生活和財產權作出不合理的限制。基於上述原因，申請人要求法庭頒發聲明，確認有關政策違憲無效。