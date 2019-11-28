修例風波：知專生不滿網上授課　再圍將軍澳HKDI

15歲職業訓練局青年學院女學生陳彥霖，本年9月失蹤後被發現浮屍海面，疑團未解惹來坊間揣測。雖然知專早前公開長版閉路電視片段，但有人仍不收貨，批評校方交代模糊不清，其後多次在校園內大肆破壞。校方早前宣布取消面授課程而改為網上授課，有同學對此感到不滿，稱校方依然無視學生訴求，今天有網民起要求交代考試安排、取消網上授課回復面授課程及交出更多彥霖在校的天眼片段。網民指多間分校已開始校內復課，並對學生繼續罷課施加白色恐怖，記錄缺席學生資料。

今午(28日)1時許，約50人響應號召到達知專學院設計大道，保安以水馬及鐵欄圍封出入口，並設登記處除教職員及學生外，其他人不可入內。其後10多名學生手持聯署信到8樓校長室遞信，惟未有任教職員接收，學生逗留半小時後離去。

有同學表示，不能接受網上授課，希望學校能與其他學院一樣復課「我根本就唔識課程內容，同補習唔同，補習係你已識而再去讀，如果網上教學同面授一樣，我上youtube學都得喇。」關於陳彥霖，他希望學校開放所有閉路電視片段「畀香港市民睇，知道當中真相，如果有疑點就希望政府同警方重新調查。」他表示已聯同10多名同學準備去消委會投訴「我畀咗學費就應該可享用返學校上堂權利。」