修例風波：官媒指反制美來明確一國兩制　打消雙普選幻想

美國總統特朗普簽署《香港人權與民主法案》後，官媒周四（28日）隨即發表社評指摘，稱事件是美國實質增加干預香港事務的標誌事件，批評美方赤裸裸侵犯中國國家主權。官媒提到，中國反制最重要舉措是進一步明確「一國兩制」基本原則，徹底打消香港激進反對派實現他們要求的「雙普選」幻想。

官媒指，中國最關鍵的是要強化維護中美衝突中道理的槓桿，而美方卻要把香港變成向中國施加戰略壓力新陣地，讓部分支持法案的港人幻想它能幫香港擴大高度自治權利，認為北京有可能懾於該法而做出基本法規定之外的決定性讓步。官媒續指，中方反制最重要是進一步明確「一國兩制」原則，糾正港人對其的錯誤認識，堅決拒絕美方對香港高度自治的任何評估權，同時不讓香港激進反對派與美國政府的勾結活動留下任何空間。

官媒表示，基本法解釋權在全國人大常委會，面對美國取消香港特殊關稅待遇時，香港社會需要依基本法辦事，配合國家不給美國動用涉港法案的藉口，更不能讓激進反對派非要違憲解讀基本法，不能讓他們代表香港社會宣揚高度自治不復存在的機會，強調獨立關稅地位是基本法規定，非美方恩賜。

官媒批評，法案壓縮香港社會中立空間，有可能加劇撕裂，認為維護香港社會團結是唯一抵制美方的挑釁，必須強化對與美勾結勢力的依法打擊力度，完善相關法律，稱「一國兩制」是中國獨立的憲制安排，美方強力介入意味「一國兩制」外部大環境遭到嚴重破壞，指任何人與外部勢力勾結破壞「一國兩制」應讓他們付出沉重代價。