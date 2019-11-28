涉用虛假便箋探望女犯　反黑男警認發展親密關係

反黑組男高級警員為到監獄探訪外籍女收押犯，涉嫌兩度使用虛假的警察便箋探監，案件今日(28日)在東區法院續審，被告出庭自辯，在控方盤問下，被告承認在已婚的情況下，與女犯人發展較親密關係，自認「處理感情上有做得唔好嘅地方」，但否認事前知道涉案便箋是虛假。裁判官將案押後至12月10日，讓控辯雙方作結案陳詞。

43歲被告張嘉諾，被控分別於2017年1月11日及25日，在大欖女懲教所內使用及保管假的便箋，意圖使懲教職員接受為真文書。

辯方首先盤問，被告指在2007年經同事介紹認識涉案女犯，2017年初與時任偵緝警長李志禮談天時提及她，李提議一起與她見面，惟最終2次見面李均缺席。被告指會面均已通知當時擔任灣仔警區反黑組主管的何惠文，對方沒有反對或指摘，事後他亦有撰寫調查報告及把會面內容通知何。被告透露2次的便箋均由他撰寫，「唔記得確實係咩方式，但過年前大家都好多嘢做，相信係放喺佢枱等佢簽」，其後他在自己枱面再次見到該張已簽署便箋。

被告談到1月10日曾和李到大欖，惟因便箋上的犯人編號有誤而告吹，他即日預約房間翌日再去，被告當日改正編號後把便箋拿給何加簽。「當時佢唔喺位，我貼咗張便利貼喺上面通知佢」，同日他在自己枱面發現已加簽的便箋。對於便箋簽名的真偽，被告指雖然並非看着何親手簽，但「無懷疑過簽名係假」，亦不知道是誰把便箋放到他枱面。

控方其後盤問，被告承認最初與女犯是警察和線人關係，其後漸發展成親密的朋友關係，女犯會寫信給他，字裏行間透露掛念之情。為免影響婚姻生活，遂着她把信寄至他的郵箱。2017年女犯母親離港，由於她在港沒有聯繫，故把女犯的日記及女犯女兒的出生紙給被告保管。被告承認曾至少4度攜出生紙，帶她的女兒見女犯。控方質疑女犯是他的情婦，被告坦言「在感情上有隱瞞」。

控方質疑為何在2次會面之間的日子裏，女犯多次寄信予被告，但內容完全沒有談及任何關於犯罪的事情。被告解釋指信件或會寄失，故不會寫有敏感內容。被問到2次會面為何長逾100分鐘，被告稱一般不會單刀直入詢問情報，承認會面時曾提及女犯母親及還押期間的鎖事，惟不認同探監是私人會面。