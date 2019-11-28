石棺藏屍案　第三被告：曾覺得首被告好有錢

荃灣石棺藏屍案在高院續審，第三被告張善恒繼續作供。張供述2015年11月尾，首被告曾祥欣先後帶他們到澳門、梅州及日本北海道旅遊，機票酒店費用由曾支付，由澳門往梅州一程他們乘搭飛機頭等艙。當時他覺得曾「好有錢」，甚至羨慕曾，但對方沒工作，他不知對方錢從何來，後來他知道曾靠呃人借錢維生。2015年12月，他開始收到財務公司的追數通知書，他質問曾，曾表示會「搵人搞掂佢」並答應還錢給他，但至2016年3月案發時，曾都未兌現還錢承諾。

張指住在肇事DAN6單位的人均是「無業遊民」，過着糜爛生活，作息毫無規律，由曾祥欣決定他們平日做甚麼，「去唱K落酒吧蘭桂坊，全由佢決定，留喺屋入面就飲酒打麻雀」。

張記得曾在聚會期間說過殺死者可獲得3000萬美元，但曾「乜都會講」，對方也說過殺死前特首梁振英、教宗及金正恩有錢分，但他不相信曾的瘋言瘋語，「佢開頭講嘢好正常，往後講嘢愈來愈瘋狂，令到我哋成班人覺得佢太假，佢知我哋唔信佢，佢都繼續自得其樂」。

張稱曾帶他及「小草」何菱瑜出席派對，去到才發現是一班黑社會成員慶祝「大佬老婆」生日，曾表示「呢班人就係幫我做delete record嘅事」。曾又提及死者拿了「There」的重要文件，被「There」通緝及列入懸賞名單，不過無人認真看待曾的說話。2016年2月住在DAN6單位的人都開始不信曾，有人搬走，「小草」經常外出找男友，次被告劉錫豪更選擇跟隨外面的黑社會人士。

律師問張，那麼為何他仍住在DAN6單位不搬回家？張表示想從曾處取回財務公司的借款，他們到日本旅遊時曾聲稱信用卡「碌唔到」，亦要由他墊支當地開支，最終花掉1.5萬港元，「個段時間全部用我啲錢，豪洗豪食，為咗氹『小草』，買啲好貴嘅嘢向『小草』示愛，就咁將所有錢洗晒」。

張又指，曾恐嚇派黑社會跟蹤他和「小草」及他們家人，令他十分驚慌，只敢留在單位，即使外出也要跟着曾，覺得似被軟禁。張有向曾強調不會做犯法事，亦不會傷人殺人，因他「唔會賺呢種錢」。