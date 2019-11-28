浸大哈薩克學生涉暴動　稱汽油彈由同伴遞給

油尖旺區上周一(18日)有大批示威者集結以聲援理工大學留守人士，之後爆發激烈衝突，多人被捕後押往法庭應訊，其中兩名被告為哈薩克斯坦籍浸大國際生及客戶服務員，他們早前被法庭拒絕保釋，今(28日)到九龍城法院作保釋覆核。裁判官聽取辯方陳詞後，維持拒絕保釋的決定。

19歲被告Nukpi Abilkaiyr，哈薩克斯坦籍，為浸會大學國際生。他被控於同日在油麻地彌敦道與佐敦道交界的公眾地方，管有攻擊性武器，即一瓶汽油彈。辯方稱，案發當日被告相約朋友到油麻地購物，因他欲趁聖誕節回國前購紀念品。後友人邀請被告前往附近示威衝突現場，被告想到在哈薩克斯坦少遇上這場面，就跟從友人。當被告身處示威現場，他的同伴遞給他一瓶汽油彈。辯方指，被告在沒有意識手中持有何物下，就被警員拘捕。

辯方透露被告背景，指他品學兼優，在哈薩克斯坦讀高中時，曾連續兩年獲最佳學生的榮譽，更獲取全額獎學金到浸大讀學士學位。今日Nukpi Abilkaiyr的母親來港到庭支持兒子，哈薩克斯坦領事館亦派員到庭。

另一被告為29歲的客戶服務員連潤發，他被控於同日在彌敦道與窩打老道交界，與其他不知名人士一起參與暴動。