修例風波：國防部重申止暴制亂　駐港部隊隨時聽從黨中央指揮

中國國防部周四（28日）舉行例行記者會時，記者就香港情況提問，國防部新聞發言人任國強回應，解放軍駐港部隊隨時聽從黨中央、中央軍委的指揮。針對美國總統特朗普簽署《香港人權與民主法案》，任國強指美方的行為粗暴干涉中國內政、擾亂香港局勢，中方堅決反對。

針對軍隊在香港止暴制亂是否會採取措施，任國強表示，關於香港局勢，國家主席習近平發表了重要講話，發出中央政府對香港局勢止暴制亂工作的最強音，為穩定香港局勢指明方向和路徑。

任國強稱，解放軍駐港部隊隨時聽從黨中央、中央軍委的指揮，有決心、有信心、有能力履行好基本法和駐軍法賦予的職責使命，堅決維護國家主權、安全和發展利益，堅決維護香港長期穩定、繁榮發展。

另外，解放軍駐港部隊早前走出軍營，在香港浸會大學外，清理路障及地面雜物，引來爭議。任國強回應稱，此舉動是自發義務形式參與清理路障，是服務民眾的社會公益活動，不存在違反駐軍法和一國兩制原則問題，體現駐港部隊對民眾的關心。

自反修例風波爆發至今，中國國防部分別在7月及11月兩度就香港局勢發言，指駐港部隊有信心有能力履行好《基本法》和《駐軍法》，指止暴制亂是香港最急迫的任務。被問是否出動駐港部隊，國防部指具體原因在駐軍法的第三章第14條有明確規定。另外駐港部隊司令員陳道祥早前曾在一活動上表示，駐港部隊堅決聽取黨中央，支持港府依法施政及警方嚴正執法、維護國家主權安全和香港繁榮穩定。