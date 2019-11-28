修例風波：加拿大60跨黨派議員籲制裁反人權港官

加拿大超過60名跨黨派國會議員及職員，周三（27日）在首都渥太華出席一個有關香港活動，以示支持香港自由及民主。部分人同意動用《全球馬格尼茨基人權問責法》，制裁處理香港示威時違反人權的香港官員及警察，加國外長沈潘（François-Philippe Champagne）的辦公室暫未回應。

以英國為基地的組織「香港監察」（Hong Kong Watch）在一個名為「香港關鍵時刻」的活動，呼籲加拿大制裁香港官員及警察，獲多名議員支持。在場的議員及職員來自執政自由黨、保守黨、新民主黨，有議員要求組織提供制裁名單；香港大專學界事務代表團代表亦有出席。此外，「香港監察」亦呼籲加拿大上下兩院就香港示威舉行聽證會。保守黨其中一名下議院議員表示，希望其政黨能與其他政黨合作，就香港問題在下議院舉行聽證會。

當被問及加拿大政府會否對香港政府官員實施制裁時，全球事務部新聞秘書則稱，加拿大非常關注香港情况，沈潘曾在日本名古屋舉行二十國集團（G20）外長會議期間，向中方提出有關問題。加拿大已通過《全球馬格尼茨基人權問責法》，該法案是以一名被殺的俄羅斯告密者的名字命名，允許加拿大對世界各地侵犯人權人士實施資產凍結及旅行禁令。

中國新任駐加拿大大使叢培武上周五（22日）警告，若加拿大試圖通過美國同類法案，將非常危險。他稱：「這樣的事，必將對中加雙邊關係造成嚴重損害，而且亦不符合加拿大的利益。」