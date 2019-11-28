修例風波：港人權法案生效　學者料鄭若驊列制裁名單

有學者認為主事《逃犯條例》修訂的鄭若驊或成首批制裁人士。

美國總統特朗普正式簽署《香港人權與民主法案》，美方未來可以制裁損害香港高度自治的香港官員及人士。有學者認為，主事《逃犯條例》修訂的律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超等或成首批制裁人士。

香港大學政治與公共行政學系榮譽講師袁彌昌相信，首批制裁名單只為試水溫，料人數不會太多，但有一定代表性，估計主事《逃犯條例》修訂的官員，包括鄭若驊、李家超及特首林鄭月娥較大機會成為首批遭美國制裁人士。袁續指，警隊人數龐大，大部份更蒙面工作，相信美國難以追查違規警員身份，預料只能夠制裁到警隊高層。

另外，美國共和黨海外事務組織副主席俞懷松曾點名行會成員兼立法會議員葉劉淑儀，形容葉劉為制裁的好人選，袁彌昌認為立法會議員有民意基礎，美國是難以對立法會議員作出制裁，若然美國果真要制裁葉劉，相信只能因其行會成員身份行事。

袁彌昌又指出，美國制裁表面上對沒有資產人士不構成影響，惟只要被列入制裁名單，任何銀行與美國有業務來往都不能處理有關人士的存款、轉帳等操作，效果等同凍結資產，而且已有其他國家有意仿傚美國做法，例如加拿大、澳洲等港人熱門移民國家，若然有關國家相繼作出類似法案，將會限制有關人士日後移民選擇，會帶來有一定阻嚇性，然而目前法案未有針對商界，商界不用擔心會遭到美國制裁。