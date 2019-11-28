修例風波：鄧炳強稱政府擬設檢討委員會　不涉查警方

政府早前透露將倣效英國處理2011年騷亂的手法，成立獨立檢討委員會審視香港持續社會動盪的成因，並就社會、經濟及政治問題提出改善建議。新任警務處處長鄧炳強表示，據他了解，政府擬成立的獨立檢討委員會，只檢討社會問題成因，不涉及警方行動。他又指，根據警方最新評估，最快可於本周六(30日)或以前解決理大事件。

鄧炳強今日(28日)與傳媒茶敍時表示，示威者所用的武器層出不窮，警方需改良裝備以保護前線人員，包括有防禦性的裝備，以及有適當武器可讓前線人員與示威者保持距離。

對於美國總統特朗普正式簽署《香港人權與民主法案》及《禁止向香港警察商業出口涵蓋軍用品法案》，鄧指香港警隊的裝備亦有來自東歐及歐洲等地，即使美國不供應，警方亦可在其他地區購入裝備。

他又提及接任處長後的4個目標包括繼續止暴制亂、加強應變、全面支持前線人員，及團結社會營造良好的執法環境。至於前線警務人員與傳媒接觸的過程偶有爭議，鄧冀雙方可互相理解及尊重，盡量以人性化方式處理。