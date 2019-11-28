石棺案眾人在台被捕　第三被告指處理屍體不人道

荃灣石棺藏屍案在高院續審，第三被告張善恒繼續作供。張供述2016年2月底案發前數天，次被告劉錫豪叫他到酒吧，張到達見到劉、首被告曾祥欣及死者在席，劉趁曾及死者走出酒吧時，突從褲袋拿出一小樽如眼藥水的透明膠樽，在死者的酒杯倒入液體，當曾偕死者回來，劉要求乾杯，死者表示「突然唔想飲」，曾說「你唔飲今餐你畀」，死者將酒杯的啤酒倒落水桶後自行斟酒，飲了一小杯。事後劉說花了數千元買迷暈水，不甘心「冧佢唔到攞唔到錢」。

張憶述酒吧約會後翌日，曾拿兩杯橙色飲品予他和「小草」，他飲後昏迷，案發日(2016年3月4日)凌晨曾拍醒他，稱帶他食早餐，後來他們去到觀塘海濱，始知曾及劉想視察環境「老笠」死者，但他不太相信，「太假，老笠一個自己識嘅人，唔係好怪咩？」他們回到DAN6單位，曾用電腦看地圖指要找地方殺死者埋屍，問小草「邊度好？」，小草答大帽山或大嶼山，張答石澳，張現稱當時只是敷衍回答，因他認為曾「妄想症又發作」。

張供述案發時死者及劉打架，他自然反應是拉開死者，他從後雙手穿過死者腋下，拉死者向後，二人失平衡跌落床褥，死者壓住他，劉乘機騎在死者身上揞住死者的臉，張無力推開死者及劉，大叫曾落樓幫手，曾落樓時已戴手術手套及手執針筒，曾向死者打針，劉揞死者的布發出刺鼻酸味。

張稱有叫曾「停手、唔好搞死人」，他爬起身後下意識替死者進行心外壓急救，死者面色漸變青，雙眼反白，他目睹死者「慢慢咁死」，此時曾仍摷死者的袋。律師問張為何事後不報警，張答「佢哋講咗好多說話，總之話最後會無事，我諗無事就最好，最後都係幫咗佢哋，佢哋話會搞得掂，根本就搞唔掂，我已經叉咗隻腳落去，所以只有走佬呢條路」。

張又指即使無辜，但他無法向警方解釋，只能跟隨潛逃台灣，他們十分揮霍，赴台不夠兩星期就花光錢，「到最後一星期，我每日食一件三文治，阿T(曾)仲要買酒買糖畀小草」。曾要求張致電母親借錢應急，兩母子通電後只是互相慰問，母勸他自首，他一直哭喊說「唔識點解決」，他沒提及借錢就掛線。

張憶述2016年4月11日，他與曾在住處被台灣警方拘捕，被捕時劉外出唱K，臨上警車前曾威脅他「唔好提我打針件事，如果唔係搵人搞你阿媽」，及後他們被帶到移民署及拘留所，在拘留所他見到劉錫豪，劉勸他們「堅持唔好走呀！台灣無權押我哋走！」

律師問張，為何他跟香港警方錄取口供時說想懺悔？張答：「最後發生件咁殘忍嘅事，令到媽咪失望，我自覺無藥可救，個人攤咗喺度無知覺，如果唔係咁驚，可能叫白車救得番(死者)，最後竟然將人哋嘅屍體咁處理法，好唔人道」。