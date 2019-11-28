火鍋店一個月兩度遭爆竊　獨行賊掠走夾萬

旺角白布街4號一間火鍋店，今早(28日)有送貨員前往上址送貨時，發現繫牢店舖大門的鐵鏈被剪毀，店內一片凌亂，懷疑遭賊人爆竊，遂致電通知食肆姓姚負責人。姚及後趕返火鍋店檢查後，發現裝有約1萬港元現金的夾萬不翼而飛，遂於下午3時許報警求助。

警方到場調查，姚翻查火鍋店「天眼」錄影片段配合，發現於清晨5時許，一名身高約1.7米、穿連帽衞衣及長褲、孭背嚢的男子，攜同一把剪鉗坐在火鍋店對出路面，並張目四顧，一度將剪鉗放在地面離開，然後再趁無人之際，迅速返回剪爛大門鐵鏈，得手後將剪鉗放入背嚢，裝作若無其事步離現場。

當他確認未引人注意後，再折返店舖將鐵鏈移開，接着離開一段距離觀察情況，最後才推門入內，在火鍋店內逗留約5分鐘，取走夾萬逃離現場。附近另一間食肆在店外裝設的「天眼」，亦拍下歹徒的樣貌，警方正根據相關錄影片段，追緝賊人歸案。

姚表示，火鍋店在上月下旬亦曾遇竊，當時「天眼」亦拍攝到一名男子持電鋸鋸斷鐵鏈，繼而入內爆竊，盜走收銀機及內裏約5萬港元現金。他指出，歹徒同樣小心謹慎，多次放下電鋸及視察周圍環境，犯案手法如出一轍，懷疑兩案屬同一賊人所為。

姚續指，最近附近一帶治安惡劣，近日亦曾聽聞附近發生車內盜竊案及有店舖被爆竊，他為了防賊，已經24小時打開店舖門口的射燈，希望讓賊人以為店內有人知難而退，詎料仍然再遇爆竊。