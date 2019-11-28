應對冬季流感　公院增900臨時床逾2.5萬門診額

張子峯(右)指冬季流感高峰期最主要有元旦及農曆新年兩場仗。(李浮南攝)

冬季流感高峰期即將殺到，醫管局總行政經理張子峯指，下月1日開始實施冬季服務高峰期應對計劃，加強普通科門診公私營協作計劃，將服務覆蓋全港18區，超過400名私家醫生參與，原計劃每年提供10個資助診症額予參與計劃的病人，在冬季流感高峰期會為每名病人提供兩次額外資助門診服務名額，並透過私家診所提供一個療程的抗病毒藥物。

他說，冬季流感高峰期最主要有元旦及農曆新年兩場仗，已預先向各醫院聯網分配約7.3億元撥款，應付及準備2019/20冬季服務高峰期的措施，又計劃加開506張新病床，以及預留資源按服務需要開設超過900張臨時病床，屆時亦會增超過25,500個普通科門診服務名額。

醫管局急症科統籌委員會主席徐錫漢說，為應付冬季服務高峰期，截至9月30日，各公院急症室已聘請37名兼職醫生及124名兼職護士，又利用手機應用程式增加招攬其他聯網及部門的人手，簡化申請和記錄的程序，令工作更靈活，同時加強急症室老人科及專職醫療支援。