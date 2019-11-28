法國寄港空運貨物藏值1600萬元K仔　海關拘3提貨及接貨男子

香港海關人員於前日(26日)下午約5時30分，在香港國際機場亞洲空運中心，檢查一批從法國寄抵香港，報稱化妝品的28箱空運貨物。當關員打開紙箱檢查後，發現每箱貨物俱為奶粉，並沒有任何化妝品，經進一步檢驗後，揭發其中3箱貨物內的奶粉包裝，藏有共重約24公斤的懷疑氯胺酮(K仔)，總值約1600萬港元，並當場拘捕一名前來提取該批貨物，報稱為貨車司機的本地男子，案件其後轉交海關毒品調查科人員跟進。

關員經進一步調查後，昨日(27日)中午採取行動，在觀塘拘捕2名懷疑接貨，分別報稱任職裝修工人及司機的本地男子。海關表示，3名被捕男子的年齡介乎21至41歲，其中於觀塘被捕的裝修工人，已被落案控告一項販運危險藥物罪，將於明日(29日)在觀塘裁判法院提堂 ，另外2名被捕男子則將獲准保釋候查。

海關續指，正進一步追查疑犯有否黑幫背景，以及檢獲毒品的來源及販毒集團幕後主腦。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及終身監禁。