香港航空本月糧拖到下月初出　資方辯稱收入大跌

香港航空財政狀況惹人關注，網上有傳港航由於客量減少，拖延發放員工薪金。港航回覆證實有部分員工今年11月的薪金，安排在12月6日才發放，並就「拖糧」向員工致歉。

香港航空回覆東網查詢證實，除了乘務員及駐海外的員工會準時收到今年11月的薪金外，其他香港員工的今年11月薪金，已安排於12月6日發放。港航就延遲發放薪金為員工帶來不便，深表歉意。

港航解釋，因香港社會動盪及旅行需求持續疲弱，嚴重影響港航業務，且由於11月並非旅遊旺季，導致港航的收入大幅下降，影響該月發放薪金的安排。港航向乘客保證是次安排屬一次性，不影響日常運作，港航員工仍會以專業態度，致力為顧客提供暢順服務。

本月初港航已宣布削減營運規模，相等於航班數目約6%，明年2月8日起更停辦洛杉磯航線，進一步調整來往溫哥華、大阪、沖繩、札幌、東京、首爾、海口、杭州、南京和曼谷的航班。運輸及房屋局表示，審視港航提交的財務改善計劃及財政資料後，認為其財政狀況仍未改善，當局及民航處本月1日召見港航的管理團隊，再要求港航須採取補救行動。