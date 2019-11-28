港大研究運動改善代謝　有助防治糖尿病

香港大學醫學院的研究團隊發現，腸道菌群及其代謝產物決定運動對防治糖尿病的成效。經過高強度運動治療後，運動有效者的腸道菌群在合成短鏈脂肪酸、分解支鏈氨基酸等功能上均顯著增強；而透過將運動有效者的腸道菌群移植到肥胖小鼠測試，小鼠的胰島素敏感性顯著提升。這個發現為制定個人化糖尿病早期防治措施提供了新思路，有關研究已刊登在國際醫學期刊《細胞代謝》。

該項研究由港大醫學院內科學系代謝醫學講座教授徐愛民領導，他同時亦是藥理及藥劑學系講座教授。研究團隊招募了771名志願者，對其中39名超重且糖耐量受損的參與者（糖尿病前期）展開為期十二周的強度運動介入治療。

在沒有藥物和膳食調節之下，雖然所有參與者的體重和體脂比例均有大致相同程度下降，然而，糖代謝指標的改善程度卻有巨大差異。當中七成參與者血糖水平顯著下降，稱為運動有效者，其餘三成參與者血糖水平則幾乎沒有變化，稱為運動無效者。研究團隊發現，運動有效者和運動無效者的腸道菌群變化存在顯著差異。

針對另一批30名糖尿病前期病人，研究人員透過人工智能技術，利用腸道菌群及其代謝產物構建出的預測模型，可以準確預測運動對他們糖代謝改善的效果。整項研究除針對運動治療外，還結合隨機對照的人體實驗，以及小鼠模型的研究，首次為腸道菌群對於運動治療在改善人體代謝機能的情況，提供了直接因果證據。

研究人員表示，研究的意義在於發現腸道菌群及其代謝產物，對於運動治療在改善代謝情況的成效有重大影響，並揭示了部分糖尿病前期病人在接受運動治療後，於改善代謝情況成效不佳的原因，是由於腸道菌群適應不良所引致。

目前運動介入治療已被廣泛應用於預防多種疾病上，腸道菌群及其代謝物或可成為運動介入治療成效的監測指標。研究人員指，該項研究為制定個人化糖尿病早期防治措施提供了新思路。