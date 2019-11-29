大埔醫院鬧醫患糾紛　老翁投訴醫護打傷臉

大埔醫院發生疑有病房職員打病人事件。大埔醫院發言人指，院方本月六日接獲通知，一名病人在接受職員護理期間受傷，院方已將事件交由警方跟進，並將涉事職員調離照顧病人的職務。警方表示，涉事病人面部受傷，在雅麗氏何妙齡那打素醫院及大埔醫院接受治療，警方將案件列作襲擊致造成實際身體傷害處理。

據了解，涉事病房為大埔醫院老人精神科一C病房，一名護理人員涉在當值期間打病人。大埔醫院回覆東網查詢時確認，院方本月六日接獲病房主管通知，報稱一名病人在接受職員護理期間受傷。該院稱對事件非常重視，已將涉事病房職員調離照顧病人職務，以及為病人安排檢查，檢查後證實該名病人沒有大礙，院方已向病人家屬交代事件，以及向醫管局總辦事處報告，並將事件交由警方跟進及調查。

警方回覆指，大埔警署於本月七日上午約十一時接獲報案，指一名七十七歲姓曾男病人於上月三十一日在大埔醫院內懷疑被人襲擊，他面部受傷但清醒，其後在雅麗氏何妙齡那打素醫院及大埔醫院接受治療。警方經調查後，於本月九日在大埔區拘捕一名三十五歲姓陳男子，案件列襲擊致造成實際身體傷害，交由大埔警區刑事調查隊第九隊跟進。