配合建三跑　機場二號大樓關閉

為配合機場第三跑道工程，啟用僅十二年的機場二號客運大樓昨晚起關閉重建，需待五年後才與三跑道系統同時啟用。原本在機場二號客運大樓的航空公司登記櫃位將遷至一號客運大樓，旅客出發前宜向相關航空公司查詢。

二號客運大樓當年耗資廿八億元建造，於二○○七年啟用。但由於該大樓沒有登機橋，離港旅客辦理登機手續後需乘搭捷運返回一號客運大樓或中場客運廊才能上機，抵港旅客亦無法在此落機，因此一直有聲音批評該大樓設計錯誤，「似商場多過似機場」。

為配合機管局推展三跑，僅使用十二年的二號客運大樓亦需拆卸重建，昨晚十一時起正式關閉。該大樓處理的最後一班離港航班是原定昨晚十一時五十分由香港飛往東京羽田機場，編號UO624的香港快運航空航班。

二號客運大樓關閉，一號客運大樓擴建部分則於今日起啟用，新增旅客登記行段L，設有四十八個旅客登記櫃台，令一號客運大樓的旅客登記櫃台總數增至三百六十九個，而設於擴建後一號客運大樓離港層的智能登記櫃台亦增至超過一百部。

至於原本設於二號客運大樓的失物認領處和行李寄存及送遞服務櫃枱，將遷往一號客運大樓；跨境轎車及客車的新票務櫃台亦會遷至一號客運大樓擴建部分抵港層。