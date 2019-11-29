東方日報A1：特朗普簽署制港惡法　北京轟美後果自負

多次把貿易戰與香港局勢掛鈎的美國總統特朗普不理中國反對，在美國時間周三（27日）正式簽署《香港人權與民主法案》（簡稱《香港人權法》）及《禁止向香港警察商業出口涵蓋軍用品法案》（簡稱《保護香港法》），令法案生效。中國外交部副部長樂玉成召見美國駐華大使布蘭斯塔德及嚴正交涉，斥美方嚴重干預香港事務及干涉中國內政，是赤裸裸的霸權行徑。外交部發言人耿爽強調，中方的反制措施「該來的早晚會來」。

特朗普在聲明中指，出於對中國國家主席習近平、中國及香港民眾的尊重而簽署兩項法案。他希望法案可助中國、香港領導人能友好地化解各方分歧，從而為所有人帶來長期和平及繁榮。在另一份聲明中，特朗普指《香港人權法》成法，可重新確認及修訂一九九二年的《美國——香港政策法》，詳細說明了美國對港政策，亦為針對香港政治發展的評估提供指引。不過，特朗普指法案某些條款會影響總統以憲法權力訂定的美國外交政策，將以總統的憲法權威，看待法案每一個條款。

《香港人權法》要求國務卿每年向美國國會提交香港自治情況年度報告，判斷香港是否從中國獲得足夠自治，並符合美國的香港特殊待遇要求等。《保護香港法》規定，法案生效後三十日內，總統禁止發放向香港警察出口相關軍用品的許可，包括催淚氣體、胡椒噴霧及橡膠子彈等。

中國外交部隨即發表聲明，奉勸美方不要一意孤行，批評法案充斥強盜邏輯，縱容暴力犯罪，目的是要毀掉香港，破壞一國兩制，敦促美方不得將該法案付諸實施，否則後果自負。國務院港澳辦則發表聲明，指摘法案以恐嚇和威脅手法對待香港，公然為反中亂港分子提供保護，證明美方是搞亂香港最大黑手。

中聯辦聲明批評法案簽署成法是要搞亂香港，妄圖以香港事務牽制中國發展；又警告香港少數反對派政客，不要低估中方維護國家主權、安全、發展利益的能力和手段。外交部駐港特派員公署聲明則指，法案試圖阻撓中國人民實現偉大復興，是徒勞及癡心妄想。官媒批評，香港滑向「恐怖主義」深淵的危險時刻，美方一些政客卻趁火打劫，妄圖以國內法實施「長臂管轄」，干預香港事務，反中亂港的霸道嘴臉及險惡用心昭然若揭。

官媒《環球時報》總編輯胡錫進表示，中國擬禁止法案起草人進入中國內地、香港及澳門。英媒引述消息指，白宮幕僚曾擔心簽署法案，可能會破壞美國與中國達成貿易協議的努力。中國商務部發言人高峰指，相關部門已就有關法案表明嚴正立場，商務部未有進一步消息透露，若有消息會盡快公布。

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