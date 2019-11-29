你要知：社會事件致抑鬱　失眠焦慮點算好？

持續5個多月的社會事件造成衝突連連，不少人因此出現失眠、發噩夢，甚至有人出現抑鬱傾向。有人認為問題不大，事情過去的話便可一切回復正常，但有精神科專科醫生發現，近期病人求助的時間滯後，擔心會有隱藏患者，有需要接受治療但又不自知，令情緒影響愈來愈嚴重，無法正常生活，甚或出現自殘的行為。

「好多朋友都問我，係咪多咗病人，或者係咪多咗人有情緒問題？唔係好多人，係全香港人基本上都有情緒問題。」精神科專科醫生歐陽國樑指出，近來求助的病人大多可分為兩類，一是直接有關的，包括有示威者、警察、社工及傳媒等人；也有間接受影響的人，包括經濟受影響、失業、人際關係受影響的人，也有住在示威區附近的人，同樣間接受着示威影響。他認為，無人預計得到事件會延續這麼長，因此壓力愈來愈大，問題便陸續浮現。

歐陽國樑形容，他曾有求助個案人士為示威者，事件的開始不時都會出席遊行示威，但後來認為壓力太大而不再出席，但無法抹去在示威時或透過新聞所目睹的場面，「結果都頂唔順，都要嚟睇。」他又指，陸續有直接參與的人士求診，又預期在將來，甚或事件結束後，會有更多人發現其情緒問題而求診。「始終事件仲進行緊，大家可能會覺得有情緒係正常，但當完咗之後，負面情緒仲喺度先知出事喇」。

至於間接受影響的人士，不乏因看得太多新聞或社交媒體的資訊，因而感到焦慮不安。也有住在示威區附近的人向他表示，「每次出街都聞到殘餘催淚彈味，又有人喺下面唱歌。」雖然求助人已盡量避開相關新聞，「但佢生活根本就喺嗰度，想避都冇得避」，以致出現失眠、怕出街等症狀。

「但我都發現近期啲病人求助嘅時間都比較滯後」。他指，一來交通影響到病人無法按時求診，即使交通不受影響，又不敢外出，寧願留在家；二是事件仍發生，「好多人就會畀個合理解釋，話呢啲事過去咗就冇事。」但其實即使事件仍未過去，已有不少求助的病人已出現較嚴重的症狀，「有啲好明顯嘅創傷後遺症狀，有啲好明顯嘅焦慮抑鬱，對生活已經有好大影響。」因此，當出現嚴重症狀時，他建議受影響人士應盡早求醫。

至於這些人出現抑鬱症狀，包括有不開心、經常有負面的想法、失眠、無胃口、易累又無精神；也有焦慮症狀，包括思想上不時覺得很擔心、擔憂仍未發生的事情，「想像到很誇張」。有些病人甚至感覺不到自己有焦慮，但就在身體上反映出來，渾身不妥、肚屙、「抖唔到氣」、心跳快、手震、感到頭暈、頭痛。

至於身邊的人又可如何安慰？歐陽國樑解釋，最好的方法並非靠「講說話」，而是聆聽。「有啲人安慰嘅技巧唔係咁好，而係講得太多說話。」他又指，先聆聽再給予相應建議，比說出空洞的安慰說話更佳，也可以一同尋求專業人士協助。不過，他也特別提醒聆聽者要小心，以免別人的心事變成自己過多的壓力。