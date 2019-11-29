探射燈：當局無力挽留　學者憂人才資金流失

本港爆發移民潮，多國領事館持續接獲移民申請。加拿大駐港領事館表示，在今年6至7月，共接獲184宗港人申請成為加國永久居民。美國駐港領事館亦指，在今年6至9月批出近400個移民簽證予港人。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強相信，社會撕裂，移民人士當中有家長不希望子女在二元社會中成長，亦有擔心經濟與生活質素的專業人士，「其實黃、藍兩邊都有人走，黃就因為不滿政治體制，藍嘅就係對暴亂反感，同埋覺得政府解決唔到。」

陳認為社會事件會觸發1997年後的大規模移民潮，惟政府從未有措施挽留人才，他警告會嚴重影響經濟發展，「就算局勢依家緩和，可能佢哋都覺得香港競爭力差咗，外地發展好啲。呢啲人都係專業人士，就算移民去馬來西亞都要有少少錢，再有錢啲嘅都走埋，可能會令香港資金大量流失。」他認為政府除了平息暴亂，亦不能忽視長遠在社會民生下工夫。

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