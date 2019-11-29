探射燈：心急走人誤墮騙局　1500萬血本無歸

移民數字急升，以往有港人因「急急腳走」，及對海外法律不熟悉，而誤墮投資騙案，1500萬港元血本無歸。法律界人士警告，投資者應親力親為核實投資資料，及盡量把程序分散，避免一次性供款。

本年初，有報道指多名港人參與移民公司投資移民英國計劃，投資有關公司旗下在英國的企業，並合共支付1500萬港元後，發現負責人夾帶私逃，聲稱企業亦只是空談。

執業大律師陸偉雄表示，同類個案時有發生，建議市民除要委託信譽良好與可靠的移民顧問公司，亦應避免貪方便而使用其「一條龍」服務，「其實真係好危險，因為你將啲錢畀晒佢，佢突然結業就追唔到。」

他指曾有英國移民公司與發展商勾結，投資者購買了「爛尾樓」，最終花了錢又移民失敗。他建議投資者應核實有關公司在當地的電話與地址，盡量親力親為，如投資或買樓移民，可自行到該國找第三方律師來處理交易，分散風險。

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