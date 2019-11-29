探射燈：政府無能社會動盪　回流港人再逃亡

受連串激烈示威影響，港人思離。有移民顧問指近月生意急增逾5倍，有人寧選較「冷門」國家亦急急移民，另外亦有部分人早年回流又再離港。回流7年的美籍港人因不滿政府管治差劣，近日離港返美。有人為年幼子女着想，有人擔心前景，紛紛計劃移民。學者批評，政府若不正視問題，將觸發前所未見大規模移民潮，本港專業人才及資金勢必嚴重流失，影響經濟發展。

「政府所有嘅政策都唔係為市民，所以都好失望。」現年約50歲的關先生持美國籍，早年因金融海嘯，當地經濟不景而回港生活，但7年後，近期的社會事件激發他搬回美國生活。他坦言，香港的確有較多機會，可惜他未能接受政府無能，更直指今後並無打算回港。

移民諮詢公司卓域集團執行董事劉維雄表示，不少早年回流的港人近期亦打算再離港，數字較社會運動前顯著上升，「之前1個月可能得1、2個客問，依家每場講座都會有8至10個客問回流嘅嘢。」他指當中以查詢加拿大及澳洲為主，多涉及稅務問題。

申請移民數字更是直線上升。劉指6月時升幅「誇張」，從以往每月3至5宗，急升至近月至少30宗，升幅超過5倍，並預期數字會持續增長。出席移民講座的劉女士指，以往從沒打算移民，直至示威持續，政府處理拙劣，念及15個月大的女兒，不禁萌生移民念頭。她希望先申請移民入籍，只為取得身份，故傾向不需要坐「移民監」的國家。

同場的張先生則指，早在2014年已有移民的打算，近月的情況再次響起警號。現年40歲的他坦言對政府管治零信心，又感前景並不明朗，故考慮在數年後與太太離港生活，「除非自己本身財產、資金已經唔再流通，出街會擔心人身安全，去到嗰時我會即刻走。」

環凱移民顧問有限公司負責人張家禧指，傳統移民國家雖是不少人的選擇，惟近期部分國家收緊移民政策，已非「有錢就可以移民」；故不少客人選擇其他門檻相對較低的國家。部分歐洲國家，如葡萄牙、西班牙、希臘、鄰近英國的愛爾蘭等，雖然近日以「買樓換身份」作招徠，但因語言為一大考量，目前亦只有約10%查詢，反而東南亞國家及地區近日較受歡迎，如台灣、馬來西亞等，申請個案急升近2倍。

保安局發言人指，沒有港人移居外地的直接統計數字，但根據向警務處申請無犯罪紀錄證明書，估算2018年首3位移居國家為澳洲、美國、加拿大，數字分別為2400名、1600名與1100名，整體數字較2017年上升900名。

-----------------------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！