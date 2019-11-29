網民熱話：單車過馬路　紅燈衝不過　「人車落地」好陰功

單車雖有路權，但同樣要守規矩。近日有單車友棄馬路不用，改用行人過路處橫過馬路，卻罔顧交通燈已亮「紅公仔」，最終「衝燈」不成，更連人帶車跌落地面，過程被車Cam拍下，結果惹來一眾網民嘲笑，批單車友自找苦吃。

網民Siu Man Yu於Facebook群組「巴士的事討論區」分享有關片段，事發周一(25日)早上近9時。現場是觀塘偉發道向九龍灣方向的路口，片段開始，指示車輛的交通燈剛好由紅轉綠，等候的車輛亦紛紛起步，但路邊一身專業裝備的單車友似乎無視已亮起「紅公仔」，仍然駛過馬路，期間見有車駛至，揮手示意，一架的士隨即停車「讓路」，整個過程看似非常順利，誰知下一刻單車友突然失去平衡，翻倒地上，非常尷尬。

單車友的行徑惹來網民嘲笑：「遞隻手出嚟當自己明星？」有人則對當時車輛沒有響按「抗議」感到奇怪：「紅晒燈都照過，個的士大佬唔砵X佢真係少有」。

網民有話說：

Alex Mok：撞瓷咁喎

Sai Sky：唉，x到起雞皮

劉暻謙：呢單嘢...要割蓆...

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