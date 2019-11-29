修例風波：官媒指美國並非香港的「恩主」

美國總統特朗普在感恩節前夕簽署《香港人權與民主法案》，周四（28日）晚有香港市民集會「感恩」美國通過法案。內地官媒周五（29日）發表題為《美國絕不是香港的恩主》文章，批評有人把赤裸裸的霸權行徑，當作最好的感恩節禮物，並在街頭狂歡，是奴相十足、醜態百出。

文章寫道，美國反華勢力與香港反對派狼狽為奸，成為極端暴力事件的主要推手。反對派要借外人之手來制裁生之養之的香港，其實就是借美國之力「推動香港民主」。文章批評美國的人權及民主紀錄劣迹斑斑、乏善可陳，其口是心非的雙重標準背後，不過是以人權及民主為幌子，犧牲他國並獨霸世界的霸權邏輯。

文章續稱，明眼人一看便知《香港人權與民主法案》是利港還是害港，指美國在世界各地強制兜售民主及人權，但帶去的多是戰火紛爭及哀鴻一片；在香港，從非法佔中到修例風波，美國不斷扶植反對派及培訓暴徒，就是為了搞顏色革命，從而禍亂香港、牽制中國。

官媒又警告，在利益面前，反對派等衝鋒陷陣的「炮手」只是任人擺布的「炮灰」；一旦失去利用價值，他們也會成為隨用隨扔的「棄子」。