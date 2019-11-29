修例風波：政府頻撤大學撥款　泛民批向大學宣戰

近月香港示威衝突不斷，更蔓延至香港中文大學及香港理工大學兩校園。政府繼早前向立法會財務委員會提出撤回與理大有關的工程撥款申請後，近日再度提出暫時撤回中大和香港大學醫療教學設施工程的撥款建議。立法會財務委員會今早(29日)召開會議，多名民主派議員在會上批評政府的做法，質疑建制派和政府是否向大學宣戰。

議員林卓廷在會議開始時就事件提出規程問題，質疑建制派議員是否欲封殺所有科研教學的撥款。議員許智峯批評政府在財委會程序上「搞小動作」，又提到當局在有議員對大學工程撥款有意見時便抽起申請，要求當局解釋是哪一位議員，並指有不少議員對警方加薪有意見，反問「又唔見你抽起」。

議員鄭松泰表示，相關的數個大學工程涉及香港醫療人才培訓，屬長遠發展規劃，又指政府多次指醫護人手不足，但政府在此時中斷香港醫療發展，並提到有立法會議員是大學校董，有責任理解事件。

曾任中大校董的議員何啟明表示，不知道為何局方撤回申請，又指支持大學發展，但由於相關工程在鐵路沿線附近，關注工程會否影響周邊的鐵路發展。他又批評，政府未有向議員解釋為何抽起撥款，對此表示失望。

財經事務及庫務局局長劉怡翔則回應，指是食物及衞生局要求暫時撤回撥款申請，因有議員表達不同關注，需要時間向議員再解釋和游說，並非針對大專學界。他又提到，政府部門內有分工，強調財庫局沒有卸責，是表達食衞局的建議，會向當局反映意見。