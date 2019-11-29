77%自資院校收生不達標　青年會書院副學位只收4人

中學畢業生人數持續減少，預料跌幅至2022年才會見底，自資院校收生困難。教育局公布本學年自資院校的收生數字，共21所院校(77%)未能收足預期的學生數目，當中青年會專業書院有30個副學位學額，最終只取錄4人；香港能仁專上學院亦只取錄32人，佔總學額17%。另一邊廂，正名為私立大學的香港恒生大學收生人數上升60%，本學年共取錄2235人。

撇除本學年停止收生的明德學院，27間開辦全日制經評審自資副學位、一年級學士學位及銜接學位的院校中，只有6間的收生人數達預期，其他院校的實際收生數字均未達總學額。爭取升格為大學的珠海學院共提供800個學額，但最終只有166人入讀，包括85人入讀一年級學士學位，81人入讀銜接學位，總人數亦較上學年少15人。

宏恩基督教學院本學年收生88人，雖只佔總學額的30%，但收生人數比上學年大增一倍，分別有13人及37人入讀第一年學士學位及銜接學位課程，另有38人入讀副學位課程。

今年中六畢業生人數有4.81萬人，學界預料未來幾年中學畢業人數將繼續下跌，相信明年會再減2600人至4.55萬人，直至2022年才會見底。