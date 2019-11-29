修例風波：政府申撥216億紓困　議員憂派$4000亂象再現

立法會財務委員會今早(29日)繼續審議政府早前提出、涉款約216億的多項紓困措施的撥款申請，措施包括公屋代繳租金、開學津貼、電費津貼等。多名議員認為紓困措施杯水車薪、作用不大，亦有議員質疑政府執行「派4000蚊」的關愛共享計劃時的行政問題會否再次重現，導致津貼發放困難。

議員柯創盛稱政府早前提出民生政策，到現時才提交財委會審議，質問財經事務及庫務局局長劉怡翔究竟需要多少時間，市民才能受惠。

議員楊岳橋指出部分私人基金的11月應急錢款項都已經批出，但政府的紓困措施尚未「落地」，呼籲切勿讓行政程序過於繁複，令審批時間過長的情況再次出現。議員鄺俊宇稱香港約有137萬窮人，現時的綜援計劃未能反映現實情況，政府需要開水喉救火，靈活調配資源幫助窮人。他建議公屋免租要恒常化，綜援政策亦需要檢討。

劉怡翔稱如民生項目於本次會議獲財委會審議通過，公屋代繳租金計劃和電費補貼可在2020年1月實行，中小企融資擔保計劃則在申請後2個月內取得借貸款項，開學津貼在申請後6星期後可取得津貼款項。