環團中環遊行　促政府積極應對全球暖化

多個環保團體在中環遮打花園舉辦香港氣候抗爭遊行。(何天成攝)

多個環保團體今日(29日)在中環舉辦香港氣候抗爭遊行，約30人由遮打花園遊行至政府總部，促請政府積極應對氣候暖化。

參與遊行的團體包括「350香港」、「Green Hour」及「反抗滅絕-香港」等，他們高舉「極速去碳佢唔改，萬億儲備倒落海」、「踢走化學燃料，擁抱清潔能源」等標語牌，表達對氣候暖化的關注。

陳先生將臉塗紅打扮成巴西亞馬遜雨林原住民部落「Guajajara」，抗議今年有非法伐木者闖入亞馬遜雨林槍殺原住民護林員一事，要求各國關注亞馬遜森林非法墾伐嚴重的問題，他認為森林大火及非法伐木會令有「地球之肺」之稱的亞馬遜森林受到不可逆轉的毀滅，促請各國政府用切實行動控制氣候變化。

17歲的張同學認為，氣候變化嚴重影響年輕人未來面對的環境，年輕人必須關注自己的未來，為暖化問題走上街頭抗議。她認為政府在應對氣候變化問題上做得不夠，促請政府主動應對氣候變化，建議政府內部設立專門關注氣候變化的部門，制訂應對措施。

「350香港」創辦及召集人李偉才批評，指過往多屆政府均沒有落力著手解決氣候問題，科學家曾要求若要達致健康空氣目標，全球二氧化碳每年須減7.6%，他坦言挑戰很大，希望政府拿出決心，大力減少使用化石燃料，多使用再生能源。