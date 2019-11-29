批准妹夫公司採購疑無申報　中大主任等4人准保

中文大學伍宜孫書院院務主任李珮珊，被指批准建議向一間裝修公司採購貨品或服務時，疑隱暪公司東主彭兆衡是其妹夫，彭其後涉嫌串謀中大兩間書院的兩名職員，以欺騙方式取得總值逾220萬港元的小型工程訂單。4人事後被廉政公署控以串謀詐騙、偽造文書及公職人員行為失當共9罪，案件今(29日)在沙田法院提訊，他們毋須答辯，案件押後至下月19日轉介區院再訊，期間各人續准保釋。

4名被告依次為公司東主彭兆衡(38歲)、院務主任李珮珊(43歲)、伍宜孫書院行政主任石曉風(40歲)及善衡書院二級計劃協調員梁祐誠(36歲)。

李被控一項公職人員行為失當罪名，以及一項屬交替控罪的欺詐罪，指她於2015年8月至2016年11月，於執行其公職過程中，在未有申報與彭因親戚關係而引起的利益衝突下，批准建議向彭經營的新生活創意設計廔(下稱新生活)採購7項貨品或服務，涉款共190,900港元。至於交替控罪則指李訛稱在上述採購中沒有利益衝突，以及隱瞞和沒有披露彭是新生活的東主，誘使中大職員批出該等採購的撥款及開支，導致彭獲益或令中大蒙受不利。

此外，石、梁二人分別涉嫌與彭串謀欺詐中大，指他們於2014年2月至2017年1月期間，向校方訛稱5間同為彭控制的公司所呈交的報價單是真競爭報價單、透過競爭過程取得及各自分開獨立製備，誘使中大向其中一間公司批出採購撥款。

彭另獨自被控5項偽造控罪，指他涉嫌製造另外3間裝修公司的5張虛假報價單，意圖誘使他人接受為真文書。