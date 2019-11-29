包裹藏彈弓鋼珠留美港生續還押　辯方指被告興趣以彈弓狩獵

海關於周二(26日)截獲一份由美國送港的包裹，內有彈弓和鋼珠，後發現包裹收件人涉及一宗在示威衝突中襲警及藏有攻擊性武器的案件。海關把案件轉介警方跟進後，警方拘捕一名曾留學美國、現輟學返港的大學生，他被控一項企圖管有攻擊性武器罪。案件今(29日)在西九龍裁判法院提訊，被告暫毋須答辯。裁判官把案押至明年1月10日，以待涉案武器的化驗結果，被告期間須還押候訊。

控罪指，22歲被告趙駿賢於11月27日，在秀茂坪南邨秀旺樓企圖藏有攻擊性武器，即3支彈弓及6包共540顆鋼珠。控方透露案情，海關於本月26日截查一份由美國郵寄至秀茂坪的包裹，該包裹內有彈弓及鋼珠。海關經調查後，發現該郵包的收件人，即被告，正牽涉一宗於本月11日灣仔示威衝突中的襲警及藏有攻擊性武器案，故將案件交由警方處理。

警員假裝送貨員到上址，但只拘捕替被告簽收包裹的母親，後被告到屯門警署報到時被即場逮捕。警誡下，被告保持緘默。辯方稱，被告於美國讀書時有以彈弓狩獵的興趣。

被告涉及的另一宗案件指他於11月11日在灣仔涉嫌襲擊一名警長，管有胡椒噴劑和伸縮警棍。當天有市民發起「三罷」，致全港多區陷入混亂。