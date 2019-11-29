杏花邨清潔公司疑假調職真炒人　工人被拖2萬遣散費

杏花邨外判清潔工疑遭拖欠遣散費，團體斥公司「假調職真炒人」。負責杏花邨清潔服務的增力服務有限公司合約明日(30日)屆滿，有約30多名清潔工疑被拖欠遣散費或長期服務金，涉款總數近百萬港元。有清潔工指，該公司聲稱可安排調職，但至今(29日)仍未有任何詳情或賠償，被拖欠2萬多港元遣散費，對此感無奈。團體批評，港鐵作為杏花邨管理公司，有責任監督外判商支付遣散費。

協助清潔工人的清潔工人職工會今到港鐵杏花邨站外請願，約10名清潔工出席。組織指，杏花邨約有60名清潔工，當中約20名為散工，其他30多名屬全職清潔工，年資約2至11年。該會月中接獲工人求助，指公司合約明日屆滿，早前曾要求工人簽署離職書，列明若工人不跟隨公司調職，需放棄追討權利，惟有工人雖表明願意調職，事情仍不了了之。

74歲的梁伯任職杏花邨清潔工3至4年，月薪約1.1萬港元，每日工時10小時。他指，上月公司經理向他告知合約即將屆滿，詢問他會否跟隨公司調職，他表明願意，並先後簽署兩份離職文件，但公司至今一直沒有提供調職詳情，如地點等，他直言「究竟係炒(我)定係點？」

工會組織幹事梁芷茵批評，清潔公司以「假調職」要求工人簽署調職通知書，企圖逃避遣散費等賠償，又指管理公司及清潔公司得悉工會今早有行動始接觸工會及工人。她認為，杏花邨屬港鐵物業，港鐵有責任監督外判承辦商，又促請杏花邨的業主委員會督促外判清潔公司支付遣散費。

清潔公司其後安排與工人及工會代表會面約1小時，港鐵亦派員出席。梁引述清潔公司指，會在短期內了解工人情況及收集意見，或以慰勞金方式酌情向工人發放賠償，工會將要求該公司14日內作回覆。