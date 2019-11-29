修例風波：8.31事件至少10傷者疑未獲檢查或急救

港鐵太子站8.31暴力事件至今已事隔近3個月，但實際傷者人數和送院情況依然眾說紛紜。傳真社早前訪問47名當晚在太子站被捕人士，有至少10名受訪者表示曾分別向救護員、警方和消防員表達傷勢和送院要求，但最後都未有送院。

消防處早前公布太子站有10名受傷人士，有7人需要送院，警方亦強調沒有阻撓救護工作。但傳真社發現當晚有至少10人曾表示受傷要求送院，包括一名同時頭暈作嘔及扭傷腳的女子曾3次向警員表示要見醫生、兩名男子分別因腳部受傷或扭傷先後向消防員及警員求助等，惟全部未獲檢查或急救。

此外有一名被捕人士指，曾有一名身穿橙色螢光衣的救護員查問他有否受傷和記錄其傷勢，但救護員隨後離開未有再出現，而被捕人士亦未有接受急救。其餘的受訪被捕人士均表示，從未見過任何救護員出現在站內；5名受訪傷者亦表示，只接受過身穿黃金戰衣的消防員急救，並未接觸過見習救護主任。

傳真社又綜合各被捕人士的說法，一名藍色上衣、身形肥胖男子曾一度暈倒，接受警員心外壓急救甦醒後，隨即有約4至5名消防員到達。消防員除了協助該名肥胖男子檢測生命體徵外，亦有叫一名恐慌症發作的男子慢慢呼吸，為一名綠色上衣男子包紮頭部，查問被捕人士有否不適和照顧兩名哮喘病發的女子等。