石棺藏屍案　第三被告突推翻警誡供詞

荃灣石棺藏屍案，第三被告張善恒繼續作供。張在庭上推翻他在警誡供詞中的招認，稱他當時只見到次被告劉錫豪與死者大打出手，他出於自然反應才從後用雙手穿過死者腋下拉開死者。他自稱在警誡下訛稱有份參與殺人，只是配合警方，爭取成為污點證人。

首被告曾祥欣的律師今早(29日)盤問張善恒，問他在警方錄影會面及他昨日(28日)庭上作供時所流的是否真誠眼淚，張答：「只要關於我媽咪嘅，我都痛心」，他昨在庭上憶述在台灣致電回港給母親時忍不住淚灑法庭，「其實我想堅持唔喊，因為我喊我媽咪就跟住我喊」，張再度語帶哽咽。

張早前供稱，他當年由台灣返港後被押送到荃灣警署，母親帶同律師到警署，但他拒絕律師陪同錄口供，因他受警員誘騙，警員說出「律師幫你唔到」、「請律師要使好多錢要賣樓」之類說話。曾的律師質疑，既然母親是張心愛的親人，若他是無辜，為何不讓母親、警察甚至全世界知道他根本無參與殺人，反在警誡下說出各種假話令自己入罪，難道這是報親恩表現？

張解釋，因他很難澄清在案中的角色，他舉例指案發時他的情況正如目睹兩個人在他面前打交，他拉開其中一個人，另一位無被拉開的人卻突然拿刀，插死他拉開的那個人。張稱案發後他一直處於自責的心理狀態，「當時我就係想做一個控方證人，想盡早接受完刑期出嚟照顧屋企人，唔係想承認謀殺，對屋企人造成傷害」。

法官亦質疑張見到死者及劉大打出手，為何不選擇推開二人，反而捨易取難，用雙手拉住死者限制其郁動。張指事發日他的精神及身體狀態很差影響判斷，他的動作出於自然反應。