社會續不穩　港航明年停飛溫哥華胡志明及天津

香港航空宣布，明年2月起停辦香港直航加拿大溫哥華、越南胡志明市及中國天津航線，亦繼續按不斷變化的市場需求，調整其網絡中其他航點的班次。港航解釋，因應香港的社會情況持續不穩，營商環境充滿挑戰，已減少隨後數月的運力和航班數量，旅遊需求疲弱仍持續影響業務及收入，為減低目前情況對公司造成的影響，將作出網絡調整，專注營運首要的航線。

港航會為預訂了服務終止日後往返上述三地的乘客提供安排，受到其他航班取消影響的乘客也會獲得替代安排，盡量減低影響他們於即將來臨長假期的出行計劃。溫哥華直航服務將由明年2月12日起停辦。最後航班為明年2月10日由香港出發的HX080及同日由溫哥華出發的HX081(當地時間)。

胡志明市的定期航班由明年2月20日起停止營運，香港出發的最後航班為明年2月19日的HX538，胡志明市出發的最後航班為明年2月20日的HX539。

天津航班由明年2月10日起將停止服務。往返香港和天津的最後航班為明年2月9日由香港出發的HX362及明年2月10日由天津出發的HX363。