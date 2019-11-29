修例風波：涉理大1377人被捕　318未成年者登記

警方今(29日)完成理大校園處理危險品及搜證，警察公共關係科總警司郭嘉銓下午表示，在理大檢取3989枚汽油彈，連同早前在中文大學搜到4000枚，加上從其他院校搜出之汽油彈，共過萬枚，如果警察與手持上萬枚汽油彈的暴徒硬碰，對社會的傷害難以想像。

警方6月行動至今有483名警員受傷，以涉嫌非法集結、暴動、藏有攻擊性武器等罪，拘捕5890人，年齡介乎11至83歲。理大事件中共拘捕1377人，當中由理大離開而被捕者有810人，其餘是在理大外圍及周邊被捕，318名18歲以下人士接受登記。

有指本月18日，警方在油麻地駕駛3輛巴士高速撞市民造成人踩人，警方澄清說法完全失實，當日凌晨數千暴徒在油麻地、佐敦堵路及投擲汽油彈，警方放催淚煙驅散，暴徒逃走，強調無人踩人。紀錄顯示，警方在豉油街駕駛巴士時間，與碧街有人受傷時間相差45分鐘。

警務處助理處長(行動)周一鳴指，警方周三(27日)晚於馬鞍山拘捕7男1女，年齡介乎12至17歲，全部涉及刑事毀壞，其中兩名12歲及13歲男童身上搜出尖刀及士巴拿等攻擊性武器。他承認被捕者年紀愈來愈細，干犯罪行愈來愈嚴重，他們要負上的代價愈來愈大。

消防處昨日(28日)及今早共派出94人次入理工大學，評估校園內危險物品，發現存放多種危險品，包括汽油彈、卡式石油氣罐、硫酸、壓縮氧氣、次氯酸納溶液等，處方已圍封涉及大量危險品的地方，交警方處理。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，警方在理大內發現多種材料，可想像到留守者想製作不同武器，示威者製造汽油彈有其完整生產線，由運送材料、製造再傳到前線，整個工序令人「目不暇給」，「相信佢哋係準備同警方作戰。」

被問警方對被制服人士仍使用武力，警方指一般人與警方對於「完全制服」的理解不同，被捕人士會反抗，故要上手銬和索帶，「佢哋雙手會揸實拳頭，唔畀我哋上手銬，呢啲可能喺鏡頭未必睇得到。」另有指警方會用木彈對付示威者，警指木彈是以前所用的涵蓋式防暴武力，利用痛楚作驅散，但10多年前已引入橡膠彈代替。