林鄭民望又跌僅19.7分　再創歷屆特首新低

特區政府應對修例風波不夠妥善，未能紓緩民怨。香港民意研究所今日(29日)發放最新民意調查結果，由11月15至21日隨機抽樣電話訪問了1008名香港居民，結果顯示，特首林鄭月娥的評分為19.7分，支持率為11%，反對率為82%，民望淨值為負71個百分點，再創其上任以來及歷屆特首的新低。

香港中文大學傳播與民意調查中心自5月底開展有關「逃犯條例修訂草案」的意見調查，於11月21至26日訪問1115名市民，當中69.2%市民認為特首需要引咎辭職，認為不應該有24.7%。

此外，香港民研在區議會選舉後進行「區選覓途」次輪調查，發現88.3%的「民主派」候選人支持者認為特首應下台，「非民主派」候選人支持者中亦有42.1%支持，認為「一半半」的人有28.1%，反映認為特首需要下台的支持率很高。

香港理工大學應用社會科學系助理教授鍾劍華表示，民調反映建制派支持者都認為造成目前狀況，香港政治制度出了問題，政府需要改變，認為特首及重要官員需要問責的社會共識很高。香港民研「我們香港人」計劃名譽總監黃偉國稱政府處於「做又死，唔做又死嘅死局」。

另外，香港民研亦在施政報告發表1個月後進行次輪跟進調查，當中9%對施政報告滿意，75%表示不滿意，滿意率淨值為負66個百分點，滿意度評分為23.2分，滿意率淨值及評分分別再創1997年和1999年有紀錄以來新低。