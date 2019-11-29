藝術館睽違4年明日重開　11項展覽包括吳冠中名作

經過逾4年的大型修繕及擴建工程後，香港藝術館將在明日(30日)重新開幕，同時展出11項展覽，當中以首次在港展出的藝術大師吳冠中的經典畫作《雙燕》，及國際專題展覽「觀景．景觀──從泰納到霍克尼」最矚目。藝術館館長莫家詠表示，藝術館的硬軟件均有突破，展覽空間大增4成，展廳數目由7個增至12個，更與英國泰特美術館合作展出76件珍貴藏品，屬香港近年首次展出泰納、康斯塔伯及霍克尼的作品，帶來世界級藝術大展。

修繕後藝術館外牆以立體纖維水泥板構件組裝，以色彩鮮明的插畫為裝飾，外觀煥然一新。藝術館樓高7層，展覽空間由4層增至5層，由以往約7000平方米增至1萬平方米，新增樓高兩層的新翼大樓、禮物店及餐廳。

藝術館設4大核心館藏，包括中國文物、中國書畫、外銷藝術、現代及香港藝術，展出超過1.7萬項藏品。11項展覽分別體現館內的文化承傳、展現香港藝術及一項大型國際展覽，當中國際專題展覽需額外收費，成人收費每位30港元，展期至下年3月初。

莫表示，館方對展覽有不少細節設計，例如在吳冠中的經典畫作《雙燕》旁加上一句描述「匆匆成就永恆」，引起觀眾對畫作由來的好奇心，增加趣味。